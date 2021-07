Am Montagnachmittag sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 178 bei Löbau zwei Menschen verletzt worden. Ein Lkw war gegen 15:30 Uhr in Richtung Weißenfels unterwegs, als er wegen einer technischen Panne seine Geschwindigkeit verringern musste, teilte die Polizei mit. Der folgende Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr nach Angaben des Lagezentrum "fast ungebremst" in das Heck des vorderen Fahrzeuges. Dabei wurde der Pannen-Lkw in die Mittelleitplanke geschoben und der Fahrer schwer verletzt. Der andere Fahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Männer wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.