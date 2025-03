Die Firma sei offen dafür, dass Frauen auch in Bauberufen arbeiten und eine Ausbildung machen. Es müsse einfach von beiden Seiten her passen - egal ob Mann oder Frau. Deshalb müsse, jeder der bei der Zittauer Straßen- und Tiefbaufirma eine Ausbildung anfangen will, vorher ein Praktikum machen. In der Vergangenheit hätten sich keine Frauen beworben. Das ändere sich nun langsam. Bald soll die zweite Frau zur Baugeräteführererin ausgebildet werden.