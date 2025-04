Die White-Power-Geste Die sogenannte White-Power-Geste ist ein Handzeichen, das mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis formt, während die restlichen drei Finger abgespreizt werden – ähnlich dem bekannten "Okay"-Zeichen. In rechtsextremen Kreisen wird diese Geste jedoch als Symbol für "White Power" interpretiert. Es soll die Überlegenheit der "weißen Rasse" ausdrücken. Gerade in jungen, internetaffinen Neonazi-Kreisen wird das White-Power-Zeichen in letzter Zeit häufig verwendet.