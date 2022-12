".........geschafft": So kündigt das Deutsche Damast- und Frottiermuseum in Großschönau seine neugestaltete Dauerausstellung an. Die wird am Sonnabend um 15 Uhr offiziell eröffnet. Der vollständige Titel lautet: "Von Mustermalern, Mustermachern & Meisterwebern". Die Organisatoren widmen sich in der neuen Dauerausstellung den Musterentwicklern und ihren Familien.