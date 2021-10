Der aus einem Privatgehege in Georgewitz bei Löbau entflohene Rhesusaffe ist tot. Das Tier ist am Donnerstagnachmittag auf der A4 bei Görlitz entdeckt worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN. Demnach hatten aufmerksame Autofahrer den Affen auf dem Beschleunigungsstreifen erkannt und den Tierarzt gerufen. Doch für den Ausreißer kam die Hilfe zu spät.

Die Polizei geht davon aus, dass der Rhesusaffe mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Beschleunigungstreifen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt wurde. Vor einem Monat war er zusammen mit einem Artgenossen einem privaten Halter in Oppeln ausgerissen. In den vergangenen Tagen wurde der Herumtreiber immer wieder an der deutsch-polnischen Grenze in Görlitz gesichtet. Der zweite ausgebüxte Affe, ein Weibchen, war zwischenzeitlich wieder eingefangen worden. Das Tier ist aktuell im Görlitzer Tierpark in Quarantäne.