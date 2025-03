"Nationalsozialismus in Görlitz – 80 Jahre Kriegsende"

Sonderausstellung



21. März bis 14. Dezember 2025



Kaisertrutz Görlitz

Platz des 17. Juni 1, 02826 Görlitz



Öffnungszeiten:

April bis Oktober

Dienstag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr

Freitag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Montag geschlossen



November bis März

Dienstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr

Montag geschlossen



Die Ausstellung ist in Deutsch, in einfacher Sprache und in Polnisch konzipiert.



Begleitprogramm



Rundgang über das Gelände des Kriegsgefangenenlagers Stalag VIII A

Do., 11. Mai, 11 Uhr Do., 13. Juli, 11 Uhr

Do., 8. Juni, 11 Uhr Do., 7. September, 11 Uhr

Do., 6. Juli, 11 Uhr Do., 2. Oktober, 11 Uhr



"Kindheit und Jugend unter dem Hakenkreuz"

Führung mit Museumspädagogin Marie Karutz für weiterführende Schulen ab Klasse 8/9