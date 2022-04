Stadtjubiläum Ausstellung zu 300 Jahren Herrnhut im Völkerkundemuseum

In diesem Jahr feiert die Stadt Herrnhut ihren 300. Gründungstag. In einer Sonderausstellung zum Jubiläum präsentieren die Brüdergemeine Herrnhut, das Unitätsarchiv der Evangelischen Brüder-Unität, das Heimatmuseum der Stadt Herrnhut und das Völkerkundemuseum Herrnhut der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Ein- und Ausblicke in drei Jahrhunderte Geschichten und Geschichten der Herrnhuter und ihrer Stadt. Zahlreiche Dokumente und Objekte erzählen den Besuchern vom vielschichtigen Erbe, der regionalen und weltweiten Wirkungsgeschichte des Ortes und seiner Einwohner.