Ein "Zentrum für offene Fragen" gestaltete der Multimedia-Künstler Wolfgang Georgsdorf. Der Österreicher hat Menschen in Zittau zu ihrer Pandemie-Zeit befragt. Auf Stellwänden sind viele Fragen zu dieser Zeit gepinnt. Einige sind provokativ. Es werde etwa die Frage gestellt, ob Corona in einem fiktiven Indizienprozess als Massenmord verurteilt würde, erklärt der Künstler MDR SACHSEN. Gäste der Ausstellung dürfen ihre persönlichen Fragen dazu schreiben und andere Sichtweisen einbringen, betont Georgsdorf.

Die Ausstellung ist Teil eines übergreifenden, gleichnamigen Kulturprojektes, veranstaltet von den Städtischen Museen Zittau. Der "1000 & Deine Sicht"-Festivalsommer war am 24. Juni 2022 mit einem Festival in Zittau gestartet.

Die Ausstellung in der Baugewerkeschule in Zittau ist an den Wochenenden 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Donnerstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.