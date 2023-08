Am Sonnabend musste die Feuerwehr auf ein abgeerntetes Feld bei Löbau ausrücken. Dort stand ein Auto vollständig in Flammen, die Rauchsäule war weit zu sehen. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatten am Abend ein paar Jugendliche mit dem Wagen Runden auf dem Feld gedreht. Dabei fing das Auto aus ungeklärter Ursache Feuer. Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, allerdings blieb vom Fahrzeug nicht mehr viel übrig. Verletzte gab es keine, so die Polizei.