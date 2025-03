Nach der Aufhebung der Sperrung am Donnerstagabend soll der Verkehr in beiden Richtungen durch die sanierte Röhre laufen. Marcel Bräuer von der Autobahn GmbH sagte MDR SACHSEN zu den Herausforderungen: "Die bestanden zum einen in der Bandbreite der geologischen Zusammensetzung des Granits. Nicht zuletzt die Lichteinflüsse, die die Bauarbeiter jeden Tag vor sich hatten, weil es ja nicht taghell beleuchtet war, sondern die Arbeiten unter Tage stattgefunden haben".