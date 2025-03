Am heutigen Sonnabend ist der Autobahntunnel Königshainer Berge erneut voll gesperrt. In der Zeit zwischen 6 bis 14 Uhr sind beide Tunnelröhren nicht befahrbar, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Grund dafür ist eine Übung, die im Tunnel stattfinden soll. Die Umleitungen über Kodersdorf und Nieder Seifersdorf seien ausgeschildert.

Die Sanierungsarbeiten in der Nordröhre sind laut Autobahn GmbH unterdesen abgeschlossen. Wie das Unternehmen am Freitagnachmittag dazu mitteilte, wird der Tunnel ein weiteres Mal von kommendem Dienstagmorgen bis zum späten Donnerstagabend in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.



Grund dafür seien Umbaumaßnahmen. Auch für diese Zeit sind die Umleitungen über Kodersdorf und Nieder Seifersdorf ausgeschildert.