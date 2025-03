Der Tunnel musste in den vergangenen Monaten nach Unfällen und Havarien bereits mehrfach gesperrt werden. Auch am vergangenen Sonnabend war die Strecke zwischenzeitlich voll gesperrt. In der Zeit zwischen 6 bis 14 Uhr waren beide Tunnelröhren nicht befahrbar, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Grund dafür war eine Übung, die im Tunnel stattfand. Die Sanierungsarbeiten in der Nordröhre sind laut Autobahn GmbH abgeschlossen.