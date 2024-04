In den kommenden Jahren müssen sich Autofahrer weiterhin auf Behinderungen am Tunnel einstellen, da die betriebstechnische Ausstattung umfangreich nachgerüstet werden soll. Dazu gehören beispielsweise neue Notrufkabinen, Orientierungsbeleuchtung an den Notgehwegen, zusätzliche Lüfter und verbesserte Technik für den Brandschutz.



Durch die Röhre Richtung Dresden soll im Jahr 2025 vorübergehend der komplette Verkehr der A4 geführt werden. Hintergrund sind anstehende Arbeiten an der anderen Tunnelröhre, teilte die Bundesautobahn GmbH Ost mit.