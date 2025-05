Ein Senior hat in Görlitz offenbar mehrere Unfälle verursacht. An der Kreuzung Melanchthonstraße/Reichertstraße habe der 70-Jährige am Sonntagnachmittag ein Stoppschild missachtet und sei gegen ein parkendes Auto gefahren, teilte eine Polizeisprecherin mit. Polizisten hätten an dem Wagen des Mannes dann weitere Schäden festgestellt, die nicht zu diesem Unfall passten.