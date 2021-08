In der Nacht zu Sonnabend haben in Görlitz zwei Autos gebrannt. Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in die Martin-Ephraim-Straße aus und gleich darauf darauf zu einem weiteren Pkw-Brand in der Gerda-Bönke-Straße in Weinhübel. Der Schaden an beiden Fahrzeuge beläuft sich mehrere zehntausend Euro.