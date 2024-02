Häkelkünstlerin Krenkel: "Die Erde ist eine Tischdecke"

Im Eingangsbereich des Schlosses bereitet sich eine andere Künstlerin auf das Festival vor. Katharina Krenkel breitet eine gehäkelte Tischdecke auf einem Tisch aus. Meere, Berge und Wälder sind darauf zu erkennen, wie auf einer Landkarte. Allerdings ist die Tischdecke nicht flach wie eine Karte, sondern die Berge und Hügel heben sich plastisch ab.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

"Das hier ist die Erde", erklärt Häkelkünstlerin Krenkel, die sich selbst als Bildhauerin bezeichnet und ihre Werke aus Stoff als "soft sculptures" - also weiche Skulpturen. "Die Erde ist weder eine Scheibe noch eine Kugel, sondern eine Tischdecke", sagt sie scherzhaft. Drei Monate habe sie an dieser Skulptur gearbeitet.

Serkowitzer Volksoper spielt "Böser Clown"

In einem der Schlosssäle surrt der Akkuschrauber. Hier wird die Kulisse für das Stück "Böser Clown" zusammengezimmert, dass das Dresdner Musiktheater-Ensemble "Serkowitzer Volksoper" am Freitag und Sonnabend aufführen wird. Der Regisseur Wolf-Dieter Gööck legt beim Aufbau des Bühnenbildes selbst Hand an.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Das Stück ist inspiriert von Ferruccio Busonis "Arlecchino", überträgt den Harlekin aber ab der zweiten Hälfte des Stückes in die Gegenwart. "Und da ist der Arlecchino dabei, sich Stück für Stück zum Politiker zu mausern. Und wir erkennen da sehr viele Züge aktueller populistischer Politiker wieder", sagt Regisseur Gööck und macht sich wieder an der Kulisse zu schaffen.

Dresdner Tanzgruppe "Slogans" auf der Suche nach Fürst Pückler

Zurück im Eingangsbereich des Neuen Schlosses besprechen sich die Tänzerinnen und Tänzer der Dresdner Tanzgruppe "Slogans". Sie schauen sich das Schloss an, und überlegen, wo sie wie ihre Tanzperformance zeigen wollen. Mit dabei sind der schottische Musiker Daniel Williams und drei Tänzerinnen, die aus Mexiko, China und Tadschikistan kommen.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

In ihrer Performance ist Daniel Williams Fürst Pückler, der einst das Schloss bewohnte, und die drei Tänzerinnen sind seine verstorbenen Frauen. Die Geister der drei Damen wandeln elegant durch das Schloss, doch manchmal kommt ihnen der Gedanke, dass sie ihren Mann finden müssen. Sie verfallen dann "in eine Trance", wie Williams erklärt, und suchen wie Zombies tänzerisch ihren Mann, der im Schlosshof elektronische Musik improvisiert.

Klavierklänge in der Schlossbibliothek

Aus der Schlossbibliothek kommen sanfte Klavierklänge. Am Flügel sitzt die ukrainische Pianistin Tanja Huppert unter einem Kronleuchter und spielt Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen. Sie ist aus ihrem Wohnort München angereist und ist sofort begeistert vom Muskauer Schloss und der Atmosphäre in der Bibliothek.

"Der Raum ist einfach faszinierend, einfach schön. Ich habe das Gefühl, dass die Musik extra für solche Räume konzipiert wurde", sagt sie. Die Goldberg-Variationen soll Bach für den Grafen Hermann Carl von Keyserlingk geschrieben haben, damit er in schlaflosen Nächten aufgeheitert werde. "Ich habe das Gefühl, ich bin gerade nach Hause gekommen mit dieser Musik", schwärmt Tanja Huppert. Sie freue sich schon auf morgen.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Buntes Programm, auch für Familien

Ansehen kann man sich das Konzert am Freitag von 21 bis 22 Uhr in der Schlossbibliothek. "Das ist eine Gelegenheit für Musikliebhaber in intimer, ganz ruhiger Atmosphäre die Goldberg-Variation am Klavier zu hören", sagt Isolde Matkey. Die Musikdramaturgin hat das Festival gemeinsam mit der Stiftung und dem Förderverein Fürst-Pückler-Park Bad Muskau geplant und organisiert.