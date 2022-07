Martina und Peter stehen an einem Aufsteller und versuchen sich einen Überblick über den See zu verschaffen. "Wir sind gerade angekommen, es ist unser erstes Mal hier am Berzdorfer See", erklärt Martina auf Englisch und sprüht vor Vorfreude. Martin nickt in die Mittagssonne hinein. "Wir kommen aus Liberec, das ist nur eine halbe Stunde entfernt", fügt Peter hinzu. "Wir haben Urlaub und wollen uns auf einem Tagesausflug den neuen See ansehen."

Martina und Peter sind aus dem tschechischen Liberec an den See gekommen - es ist ihr erster Besuch am Berzdorfer See.

Martina und Peter sind aus dem tschechischen Liberec an den See gekommen - es ist ihr erster Besuch am Berzdorfer See.

Martina und Peter sind aus dem tschechischen Liberec an den See gekommen - es ist ihr erster Besuch am Berzdorfer See. Bildrechte: Katrin Tominski

Ein Ziel der Entwicklung des Umlandes des Berzdorfer Sees war es, den Austausch mit den Nachbarländern Polen und Tschechien zu verstärken. Das scheint gelungen. "An manchen Tagen kommt mindestens die Hälfte der Gäste aus Tschechien und Polen", erklärt der Parkplatzwächter. Er muss es wissen, denn an ihm müssen alle Autos, die zur Strandpromenade im Nordosten des Sees wollen, vorbei. Ja, man kann mit dem Auto direkt an den See fahren, der "Pkw-Eintritt" kostet fünf Euro. Radfahrer und Fußgänger müssen nichts bezahlen.

Der Berzdorfer See entstand aus dem gefluteten Restloch des ehemaligen Braunkohletagebaus Berzdorf. Dieses wurde von 2002 bis 2013 geflutet, der See ist damit gerade einmal neun Jahre alt. Bald beginnt die Pubertät mit den Partys, darauf bereitet sich die Strandbar schon jetzt intensiv vor, doch dazu später.



Der Berzdorfer See liegt so tief im Osten wie kein anderer See dieser Größe in Ostdeutschland. Wir reden hier auch nicht von einem Baggersee. Der Berzdorfer See ist mit über 70 Meter Tiefe und einer Wasserfläche von etwa 960 Hektar einer der größten Seen Sachsens.