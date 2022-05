In der Oberlausitz sind die Ganzjahresbäder im wahrsten Sinne des Wortes in die Jahre gekommen, denn sowohl das Trixi-Bad in Großschönau, die Körsetherme in Kirschau, das Lausitz-Bad in Hoyerswerda als auch die Erlebniswelt in Krauschwitz entstanden kurz nach der politischen Wende. Deshalb benötigen alle Bäder eine Verjüngungskur.

Einen Jungbrunnen gibt es aber nur für das Lausitz-Bad in Hoyerswerda. Mithilfe von Fördergeldern aus dem Strukturwandel-Fonds soll das Ganzjahresbad für 20 Millionen Euro saniert werden.

In Krauschwitz bei Bad Muskau dagegen muss der frischgebackene Geschäftsführer Torsten Noack aufgrund von Geldsorgen kleine Brötchen backen, obwohl seine Erlebniswelt bei Gästen beliebt ist.

Wartezeiten in den Osterferien

Die Corona-Zwangspause hatte auch der Erlebniswelt in Krauschwitz zugesetzt. Obwohl das Ganzjahresbad geschlossen war, liefen die Betriebskosten weiter. Die Becken können nicht vollständig geleert werden und das Wasser muss eine Mindesttemperatur haben, um Schäden zu vermeiden, erklärt der Geschäftsführer.

Seit Mitte Januar ist die Erlebniswelt in Krauschwitz nach der Corona-Zwangspause geöffnet. Seitdem kamen etwa 11.000 Gäste. Bildrechte: Uwe Walter

Nun ist das Bad seit Mitte Januar wieder geöffnet und fast 11.000 Besucher kamen in das östlichste Ganzjahresbad Deutschlands. Hoffentlich hält der Trend an, meint Geschäftsführer Torsten Noack, der erst vor etwa sechs Wochen den Chefposten übernommen hat. In den Osterferien gab es an der Kasse schon am Vormittag Wartezeiten, weil das Bad voll war. Jetzt Ende April ist wieder der Alltag eingezogen. Eine Seniorengruppen ist bei der Wassergymnastik, junge Mütter bereiten sich auf das Babyschwimmen vor. Dazwischen einige Bade und Saunagäste.

Der Kleinkinderbereich in der Erlebniswelt. Nur wenige Minuten später sind alle Liegen belegt, denn dann beginnt das Babyschwimnmen. Bildrechte: Uwe Walter

In den vergangenen Jahren hat die Erlebniswelt Krauschwitz vor allem in den Wellnessbereich investiert.

Sauna- und Ruhehäuser in traditioneller Schrotholzbauweise sind einem Dorf aus der Heide- und Teichlandschaft nachempfunden. Bildrechte: Uwe Walter

Wir haben das schönste Saunadorf Deutschlands in Schrothholzbauweise mit Tiroler Zirbensauna und Rauchsauna. Die hat 110 Grad mit wenig Aufguss, wo man dann mit Birken Quasten ausgeschlagen wird. Bernd Müller Krauschwitzer

Das Saunadorf ist der traditionellen Bauweise in der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft nachempfunden. Doch nicht nur deshalb fühlt sich der Krauschwitzer Bernd Müller hier pudelwohl: "Man kann im Zuber im warmen Wasser sitzen und dabei ganz gemütlich ein Bier trinken."

Geschäftsführer Torsten Noack kontrolliert die Technik am Badezuber. Bildrechte: Uwe Walter

Die Erlebniswelt in Krauschwitz ist nicht nur ein Bad mit Wellnessangebot sondern in der Region ein Kommunikationspunkt. Hier trifft sich Man(n) und Frau samt Kind oder Enkel zum Plausch. Das schätzt seit 17 Jahren auch Erna Höhne aus Weißwasser: "Bekannte treffen, bissle tratschen und dann das schöne warme Wasser zur Entspannung."

Die Sole im Becken wird im benachbarten Bad Muskau gefördert und soll von besserer Qualität sein, als die berühmte Sole vom Toten Meer. Bildrechte: Uwe Walter

In der Erlebniswelt hatte Erna Höhne ein Erlebnis, das ihr Leben veränderte. Im schönen, warmen Wasser lernte sie vor 14 Jahren ihren Lebensgefährten Manfred Heinze aus Döbern kennen. Und seitdem planschen die Sächsin und der Brandenburger gemeinsam.

Ich habe hier mein niederschlesisches Girl gefunden. Jetzt kommen wir schon jahrelang her und sind regelmäßig da. Nur unterbrochen durch Corona. Da mussten wir Pause machen. Manfred Heinze Döbern

Nun will das Paar wieder Stammgast werden: "Das ist hier Entspannung pur."

Verschiedene Kurse werden in Krauschwitz angeboten. Darunter auch Aqua-Fitness und Aqua-Bike. Bildrechte: Uwe Walter

Eine Gruppe von Frauen steht schwatzend vor dem Eingang: "Wir haben gerade Wassergymnastik gemacht. Das Besondere ist, das man hier anschließend noch die Sohle nutzen kann. Wellnessrausch für alle!"

Die Sohle mit einem Salzgehalt von etwa acht Prozent wird im benachbarten Bad Muskau aus einer Tiefe von 1.586 Metern gewonnen.

Neuer Geschäftsführer im alten Bad

Die Erlebniswelt in Krauschwitz ist in die Jahre gekommen und manchem Besucher fällt das unangenehm auf. Da blättert hier und da die Farbe oder der Putz ab. Einige Thermofenster sind blind geworden.

Blinde Fenster und undichte Stelle im Rutschenturm. Das Becken soll demnächst erneuert werden. Bildrechte: Uwe Walter

Es gibt undichte Stellen, an Beckenrändern und der Rutsche. Auch Torsten Scholz sah überall Defizite. Nach seinem Dienstantritt vor sechs Wochen staunte er über die museumsreife Technik. Die Anlage wird noch mithilfe von Lochkarten gesteuert! Das Überleben der Anlage ermöglichen einheimische Firmen. "Wenn man anruft und sich meldet Erlebniswelt, dann stehen sie am nächsten Tag 7.30 Uhr auf der Matte."

Dringenden Sanierungsbedarf hat die Rutsche samt Turm. Während der Sommerpause sollen dort undichte Stellen beseitigt und ein neues Becken eingebaut werden.

An den Becken gibt es undichte Stellen, auch die technische Anlage zeigt Verschleiß. Doch bislang ist dank einheimischer Firmen noch alles beherrschbar. Bildrechte: Uwe Walter

Torsten Noack ist nicht nur Chefbademeister in Krauschwitz geworden, weil er als Ingenieur wieder in der Heimat arbeiten wollte. Der Oberlausitzer will in der Erlebniswelt auch eigene Ideen umsetzen.

Wir werden jetzt jeweils mittwochs einen ganzen Tage das Saunadorf exklusiv nur für Frauen öffnen. Die Damen erhalten zur Begrüßung einen Piccolo und dann sind sie ganz unter sich. Torsten Noack Geschäftsführer Erlebniswelt

Am Mittwoch werden sich künftig im Saunadorf nur noch Frauen tummeln. Sie werden mit einem Piccolo begrüßt. Bildrechte: Uwe Walter

Nicht nur auf die Wünsche weibliche Badegäste geht der Geschäftsführer ein, sondern auch auf Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter. Am Dienstag und Donnerstag ab 8 Uhr ist die Halle für das Frühschwimmen geöffnet. Zudem soll das Kursangebot erweitert werden, beispielsweise um die Trendsportart "Stand-up-Paddeln".

Gerne von Saunagängern genutzt: Der Eisbrunnen in einer Kammer. Bildrechte: Uwe Walter

Von Krauschwitz ist es nicht weit bis in das Lausitzer Seenland mit dem Bärwalder See. Auch deshalb sollen Kinder in der Erlebniswelt wieder Schwimmen lernen. Patenschaften mit Kindertagesstätten werden dafür erneuert und auch der Schwimmunterricht mit einer polnischen Grundschule soll wiederbelebt werden.

Im Gegensatz zur Körsetherme in Kirschau, schwimmt die Erlebniswald in sicheren Fahrwasser. Während in Kirschau die Anlagen so verschlissen sind, dass diese unbedingt ersetzt werden müssen, sind die Probleme in Krauschwitz lt. Geschäftsführer noch beherrschbar.

Die Sanierung der Körse-Therme ist nicht gesichert. Noch fehlt das Geld dafür, obwohl der Landkreis Bautzen seit kurzem Mitgesellschafter ist. Bildrechte: MDR/Uwe Walter



Keine Gefahr, auch finanziell nicht, sagt der Geschäftsführer: "Wir versuchen natürlich, die Verluste so gering wie möglich zu halten. Es ist aber einfach so, dass man Unterstützung benötigt." Auch deshalb hat der Görlitzer Kreistag unlängst eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 50.000 Euro für die Erlebniswelt beschlossen. "Ist nicht ausreichend. Aber es ist immerhin ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, wo man das eine oder andere wieder instand halten kann", kommentiert Torsten Noack.

Gerne würde er, wie sein Kollege vom Lausitz-Bad in Hoyerswerda, auch Fördermittel vom Strukturwandel-Fonds abfassen, aber die Gemeinde Krauschwitz als Gesellschafter zieht bei dieser Idee nicht mit. Das bedauert der Geschäftsführer.