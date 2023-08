Gelegenheit macht Diebe. Erst am Wochenende hatte ein Badegast am Berzdorfer See sein böses Auftauchen erlebt. Während er schwimmen war, wurde am Ufer sein Autoschlüssel gestohlen. Das Auto samt darin deponierter Geldbörse und Handy waren weg. Ein kleiner Trost: Der Polizei gelang es, durch Kameraaufnahmen die mutmaßlichen Diebe - einen Mann und eine Frau - zu fassen.

Als das Pärchen 24 Stunden später wieder am Strand des Berzdorfer Sees unterwegs war, wurden sie festgenommen. Bei der Durchsuchung der beiden, wurden mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt, informierte die Polizei. Der Mann befindet sich jetzt in U-Haft. Die Suche nach dem gestohlenen Fahrzeug blieb allerdings erfolglos.

Eine Kamerasäule filmte das mutmaßliche Diebespaar in einem vom Berzdorfer See gestohlenen Auto. Bildrechte: Polizeidirektion Görlitz

Erst die Tasche, dann das Auto weg

Wiederholt sind in diesem Sommer bei der Polizei Diebstähle an Lausitzer Seen angezeigt worden. Am 31. Juli war zum Beispiel am Nachmittag einer Badenden am Olbersdorfer See die Handtasche mit Bargeld, Autoschlüssel und Dokumenten gestohlen worden. Die Diebe öffneten mit dem Autoschlüssel den Wagen und holten sich auch noch das Handy heraus. Mehr Pech hatte drei Tage zuvor ein Badender am Olbersdorfer See. Unbekannte nahmen seinen Rucksack samt Fahrzeugschlüssel und Papieren mit, setzten sich ins Auto des Mannes und fuhren davon. Am Scheibesee bei Hoyerswerda sind laut Polizeibericht erst diesen Sonntag und sowie am darauffolgenden Montag je ein Fahrrad gestohlen worden. Eines der Räder war allerdings nicht angeschlossen.

Wegen gehäufter Diebstähle hat die Polizeidirektion Görlitz inzwischen Verhaltenstipps an den Badeseen herausgegeben. So sollte man wertvolle Sachen möglichst zu Hause lassen. Geht das nicht, könnte man sie wegschließen, vertrauenswürdigen Leuten zur Aufsicht geben oder in wasserdichten Taschen einfach mit in den See nehmen.

In die Windel, ins Schließfach oder hinter die Bar?

Weil der Mensch kreativ ist, gibt es auch viele lustige Verstecke, die sich die Badenden ausdenken. Im Internet kursiert der Tipp, etwa Autoschlüssel, Handy und Co. in eine Babywindel samt Plastiktüte zu packen. Die Windel sollte möglichst gebraucht aussehen, so dass kein Dieb den Wunsch verspürt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Nur, was ist in diesem Fall, wenn ein ordnungsliebender Strandgast das ausgeklügelte Versteck entsorgt?

Dabei sind an den Oberlausitzer Seen agentenmäßige Verschleierungstaktiken nicht unbedingt nötig. So nimmt die Mitarbeiterin an der Touristinfo am Boxberger Ufer des Bärwalder Sees während der Öffnungszeiten auch Wertsachen in Obhut. "Man kann alles Mögliche bei mir abgeben", sagt Regine Nickol. Wichtig sei, dass man die Dinge vor 16 Uhr, wenn die Touristinfo schließt, wieder abhole, betont sie.

Gegenstände, die nicht aufs SUP mit sollen, können beim Olbersdorfer See ins Schließfach gepackt werden. Bildrechte: dpa

Am Olbersdorfer See bei Zittau bietet der Seestern-Strandshop zehn Schließfächer an. Eins kann für einen Euro am Tag gemietet werden, sagt Shop-Betreiber Ferdinand Hepper. "Das funktioniert seit Jahren sehr gut. Die Sachen sind sicher und versichert." Gut verwahrt seien Papiere und Autoschlüssel auch bei Hipos Beachbar am Weißkollmer Strand vom Dreiweiberner See. "Bei uns hinter der Theke kommt keiner ran", bekräftigt der dortige Betreiber Jörg Berndt. Dabei müssen es nicht mal Langfinger sein, die das Badevergnügen trüben. Gerade erst hätte wieder einer seine Papiere am Strand verloren, berichtet der Beachbar-Chef.

Weniger Diebstähle an Leipziger Seen