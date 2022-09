Die Bäckereien hätten aber auch eine soziale Bedeutung: "Gerade dieser Mittelstand ist ein zentraler Anlaufpunkt im ländlichen Raum, in Dörfern und kleinen Orten. Hier geht es nicht nur um die Sicherung des täglichen Bedarfes, Bäckereien oder auch Fleischereien sind Orte für den Austausch in den Gemeinden", so Siegel. Die Hälfte der 32 Betriebe in seiner Innung beteiligte sich am Protest.

Kunden einer Bäckerei in Görlitz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK