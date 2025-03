Bildrechte: MDR/Jens Czerwinka

Work Life Balance Bäckerei für Spätaufsteher in Görlitz: Warum diese Biobäcker lieber etwas länger schlafen

29. März 2025, 10:00 Uhr

Zur Kaffeezeit am Nachmittag haben Bäcker längst Feierabend. Sie müssen bereits nachts wieder raus, um die Brötchen für die nächsten Tag in den Ofen zu schieben. Aber was machen Bäcker, die ihren Beruf lieben und früh aufstehen doof finden? Zwei junge Biobäcker in Görlitz kamen auf die Idee, ihren Laden erst um 10 Uhr aufzumachen. MDR-Reporter Jens Czerwinka hat mit den beiden gesprochen und hat sich das Geschäft in der Görlitzer Altstadt angeschaut.