Sachsens größter Binnensee, der Bärwalder See in der Lausitz, wird ab der Wassersportsaison 2025 dauerhaft für die Schifffahrt freigegeben. Wie die Landesdirektion Sachsen am Freitag mitteilte, wurden zwei Allgemeinverfügungen erlassen, mit denen langfristig der rechtliche Rahmen für geschaffen wurde. Damit ist der etwa 13 Quadratkilometer große See ab dem 1. April 2025 für Fahrgastschiffe sowie nichtmotorisierte und motorisierte Sportboote zugänglich.