Regulär genutzte Gleise zwischen Niesky, Knappenrode und Hoyerswerda gehören ab sofort zum Digitalen Eisenbahn-Testfeld. Es reicht von Bitterfeld und Halle sowie Leipzig über Cottbus bis in die Lausitz. Auf insgesamt 350 Kilometern bestehender Bahntrasse sollen in den kommenden Jahren neueste Entwicklungen der Bahnbranche getestet werden. Das Testfeld soll offen für alle Firmen der Bahnbranche sein - egal, ob es um neue Ticketautomaten, neue Anzeigen an Bahnsteigen oder Lärmschutzlösungen an Gleisen und Fahrzeugen geht.