Unbekannte Diebe haben die Stahlträger der Neiße-Bahnbrücke in Hirschfelde aufgeflext und eine noch unbekannte Menge an Bahnkabel herausgeschnitten. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Freitagmorgen. Beamte fuhren zur Brücke, nachdem Störungsmeldungen im Überwachungssystem der Deutschen Bahn AG eingegangen waren. Auf der Strecke, die auch über polnisches Gebiet führt, fahren Züge der Regionalbahn-Linie 65 der Ostdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft (ODEG). Der Zugverkehr ist nach Angaben der ODEG bis 4. Juli zwischen Zittau und Hagenwerder eingestellt.