Laut Fahrgastverband ist es "ein generelles Versäumnis der Politik und der Bahn, dass die Fernverkehrsentwicklung auf den ICE fokussiert wurde und nicht die enormen Potentiale einer gemeinsamen Entwicklung des Fernverkehrs der Lausitz mit polnischen und tschechischen Nachbarn in den Blick genommen wurde". Der ICE ist "nicht polen- und tschechientauglich" - also unter dortiger Oberleitung nicht einsetzbar. Das liegt an unterschiedlichen Stromsystemen der europäischen Eisenbahnen. "DB Fernverkehr hat in seinem Bestand keine einzige Lok, die technisch in der Lage wäre, nach Polen und Tschechien zu fahren", so der Fahrgastverband. (Im Bestand der DB AG gibt es ICE-Mehrsystemzüge, die planmäßig und täglich nach Frankreich, Belgien, in die Niederlande und in die Schweiz fahren. Anm. der Redaktion)