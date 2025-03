Bildrechte: Ralf Geißler

"Das ist auch wirklich in der Lage, Wasserstoff beizumischen", sagt Brandenburg über das Kraftwerk in Leipzig. "Womit sich gerade alle schwertun, ist, Wasserstoffpipelines zu bauen". So gehöre in Leipzig etwa die Leitung zum Kraftwerk selbst nicht zum Kernnetz, "Die müsste also jemand anders privat bauen." Hier in der Lausitz sei die Situation ähnlich, sagt Brandenburg. Was hier gebraucht werde, sei ein Wasserstoffkernnetz, das verlegt werde.