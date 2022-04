In Oppach wird am Dienstag der Ausbau der Bundesstraße 96 fortgesetzt. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr ankündigte, wird zuerst die Brücke über das Beiersdorfer Wasser abgerissen. Anschließend erfolgt der Neubau der Querung. In diesem Zuge soll auch die Bundesstraßenkreuzung an der Löbauer Straße (S152) und der Bachstraße ausgebaut werden.

Die Arbeiten sind laut Straßenbauamt nur unter Vollsperrung der Kreuzung zu realisieren. Insbesondere der Schwerlastverkehr auf der B96 wird ab Großpostwitz über die Staatsstraße 116 und in Sohland weiter über die Bundesstraße 98 umgeleitet. Lastwagen, die aus der Gegenrichtung kommen, fahren vor Beiersdorf eine Umleitungsstrecken über Cunewalde. Für Pkw gibt es eine kürzere Umleitung über Wassergrund beziehungsweise aus Löbau kommend eine innerörtliche Umfahrung der Baustelle.

Die Sanierung der B96 an dieser Stelle soll planmäßig im November abgeschlossen sein. Im Juni vergangenen Jahres war der erste Bauabschnitt zum grundhaften Ausbau der B96 in Oppach gestartet. Die Arbeiten im ersten Abschnitt zwischen Lindenberger Straße und Kretschamweg sollen Ende Juni abgeschlossen werden.

Damit zwischen Krauschwitz und Bad Muskau ab Herbst Radfahrer sicherer unterwegs sein können, wird unter Vollsperrung auf der B115 gebaut. Bildrechte: dpa

In Krauschwitz beginnt am Dienstag der Bau von Radstreifen an der Bundesstraße 115. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr informierte, entsteht die 1,6 Kilometer lange Wegeführung ab der Einmündung Am Dreieck und Kornblumenweg und endet in Bad Muskau auf Höhe des Südweges.

Im Zuge der Baumaßnahme wird die Fahrbahn der B115 so verbreitert, dass innerorts zwei anderthalb Meter breite Radstreifen angelegt werden können. Außerhalb der Ortschaften wird die Straße um vier Meter verbreitert, so dass es am Rand Platz für zwei Meter breite Radstreifen gibt.

Während des Baus ist die B115 zwischen Krauschwitz und Bad Muskau voll gesperrt, eine Umleitung über die Geschwister-Scholl-Straße wird ausgeschildert. Voraussichtlich Ende Oktober sollen die Arbeiten beendet sein. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Endlich sollen auch die Bagger auf dem letzten Abschnitt der B178 von Zittau nach Oderwitz rollen. Hier hat das Landesamt für Straßenbau jetzt die Bauaufträge vergeben. Anfang Mai sollen die Arbeiten vorbereitet werden, der offizielle Baustart ist für Mitte Mai geplant, teilte ein Sprecher der Behörde auf Nachfrage von MDR SACHSEN mit.