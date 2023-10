Das Elektromotorschiff (EMS) "Berzdorf" kann nach dem missglückten Anlegemanöver vom Sonnabend unverändert alle Fahrten anbieten. Das sagte Betreiber Stefan Menzel am Dienstag auf Anfrage von MDR SACHSEN. Es gebe keinerlei Einschränkungen. Menzel betonte, die Sicherheit der Passagiere sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen und könne auch weiterhin garantiert werden. Die Delle am Schiffsrumpf und einem Poller an Deck, die beim Zusammenstoß mit der Kaimauer entstanden waren, sollen in Kürze repariert werden. Um künftig harte Anlegemanöver zu vermeiden, will Menzel die Kaimauern zeitnah mit Gummireifen puffern.