Auf dem Berzdorfer See ist das Fahrgastschiff EMS Berzdorf nahe des Ufers auf Grund gelaufen. Nach Angaben der Polizei ist bei dem Unfall am Donnerstagabend niemand verletzt worden. Alle 26 Passagiere seien in Booten der Feuerwehr an Land gebracht worden. Die Beamten stellten die Personalien des Bootsführers fest. Die weiteren Untersuchungen übernimmt die Wasserschutzpolizei.

Bildrechte: Stefan Menzel