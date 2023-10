Für Stephan Engler und Maria Reinsch sollte es einfach nur ein schöner Bootsausflug am Sonnabend werden. Stephan Engler hat an diesem Tag Geburtstag und will diesen auf der EMS Berzdorf feiern. Der Ausflug wird für das Pärchen unvergesslich - leider mit negativem Beigeschmack. "Die Bootstour an sich war sehr schön", erzählt Engler tags darauf MDR SACHSEN. Doch als das Schiff gegen 17:30 Uhr in den Hafen des Berzdorfer Sees einfährt, habe es Probleme gegeben.