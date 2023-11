Seit Monaten bemüht sich der Betreiber des Fahrgastschiffes EMS Berzdorf um eine Ausnahmegenehmigung für die Wintermonate am Berzdorfer See bei Görlitz. Als Stefan Menzel vom Landratsamt die Vorinfo erhält, ist er enttäuscht: "Die Genehmigung ist zu eng gestrickt." Das Schiff dürfe nur auf einen kleinen Bereich an der Blauen Lagune und der Insel der Sinne. Für ihn ist klar, wer ihm Sand ins Getriebe streut. "Die Stadt Görlitz fährt eine Verhinderungsstrategie", sagt Menzel MDR SACHSEN.

Bildrechte: MDR/M-Creative GmbH

Wütende Mail an Oberbürgermeister

Dem 34-Jährigen platzte die Hutschnur und er formulierte am Montag eine geharnischte Mail an den Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu (CDU). Darin wirft er den Mitarbeitern der Behörde vor, "jede Handlung von Unternehmern persönlich zu nehmen und dann entsprechend persönlich negativ und destruktiv zu handeln". Also Folge werde er die Gastronomie auf der Landeskrone Ende November schließen, die Bikini-Bar in der Theaterpassage Ende Januar dichtmachen und die EMS Berzdorf nächste Saison auf ein anderes Gewässer umsetzen. Der Berzdorfer See bekomme ein adäquates Dieselschiff.

Was sich in der Mail an die Stadtverwaltung hart liest, relativiert Menzel einen Tag später im Gespräch mit MDR SACHSEN. "Ich mache mir Sorgen wegen der fehlenden Lösungsfindung", sagt er. "Bei mir ist das Maß voll, ich nehme die Bereitschaft zurück, in Vorleistung für schwierige Projekte zu gehen", erklärt der gebürtige Görlitzer.

Die Umsetzung der EMS Berzdorf sei auch keine Drohung, sondern die wirtschaftliche Konsequenz anhand der gegebenen Tatsachen. 900.000 Euro habe der Unternehmer in die Umrüstung auf Elektroantrieb gesteckt, die EMS sei für den Winterbetrieb vorgesehen. Der Bärwalder oder Senftenberger See wären da zum Beispiel eine tolle Alternative, die nun geprüft würden.

Vom Naturschutz verordnete Winterruhe

Trotz vom Naturschutz verordneter Winterruhe für den See soll die EMS Berzdorf - als nachhaltiges und emissionsfreies Schiff - nach Menzels Plänen im November, Dezember und März auslaufen. Entsprechende Glühweinfahrten für das Elektroschiff, das erst am 19. August seine Jungfernfahrt gemacht hatte, hat er im Veranstaltungskalender eingeplant. Damit sein unternehmerisches Konzept aufgeht, müsse er auch im Winter wenigstens die Hälfte des Berzdorfer Sees befahren dürfen.

Menzel fühlt sich von der Behörde ausgebremst. Der OB sei während der 300 Fahrten - trotz Einladung - nie mit dem Elektroschiff mitgefahren, bedauert er. Die Reaktivierung der Gastronomie auf der Landeskrone sei ein Kraftakt gewesen, aber die Behörde habe in der ganzen Zeit das Problem der Befahrung zum Grundstück nicht geklärt. Menzel spricht von "Wirtschaftsfeindlichkeit", die nicht nur ihm entgegengeschlagen sei. Er wünscht sich konstruktive Gespräche.

Bildrechte: MDR/Peggy Wolter

Görlitz will Schiffbarkeit für alle

Die Stadt Görlitz äußert sich auf Anfrage von MDR SACHSEN zum Streit nicht, schickt aber - mit der Anmerkung, dass es darüber hinaus nichts weiter zu übermitteln gebe - den Schriftverkehr zwischen Ursu und Menzel weiter. In einem Antwortschreiben auf Menzels Beschwerden weist Ursu im Namen der Stadt Görlitz zurück, dass man eine erfolgreiche wirtschaftliche und touristische Entwicklung verhindere oder dies verhindern möchte. Er habe sich persönlich sehr für die Schiffbarkeit des Berzdorfer Sees eingesetzt, betont darin der Oberbürgermeister.

In einer Stellungnahme ans Landratsamt für die Ausnahmegenehmigung für Menzel, habe die Stadtverwaltung jedoch auf die Gleichbehandlung hingewiesen. Demnach müsste, wenn die Winterruhe für die Vögel nicht mehr so relevant sein sollte, die Schiffbarkeit für alle am See gelten, erklärt der OB in dem Schreiben.

Bildrechte: dpa

Ebenfalls habe man dem Landkreis Görlitz signalisiert, dass "einzelne Ausnahmen von den verfügten temporären Einschränkungen möglich sein" sollten. Nach Kenntnis der Görlitzer Verwaltung habe Menzel ein Angebot für genehmigte Winterschifffahrten erhalten.

Ein elektrisch betriebenes Motorschiff ist ein unheimlicher Schatz, wenn man einen See nachhaltig entwickeln will. Mike Altmann Görlitzer Stadtrat