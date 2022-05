Das Lausitzer Seenland soll eine neue touristische Attraktion erhalten. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium am Freitag mitteilte, können auf dem Berzdorfer See bei Görlitz bald Schiffe fahren. Das Verfahren zur sogenannten Schiffbarmachung sei grundsätzlich abgeschlossen. Nach Angaben des Ministeriums soll der See sowohl für Ausflugsschiffe als auch für den individuellen Sport- und Freizeitverkehr geöffnet werden.