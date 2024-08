Am Donnerstagabend ist im Berzdorfer See bei Görlitz ein Mann offenbar bei einem Badeunfall gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Badegäste den Mann leblos auf dem See treibend entdeckt. Mehrere Wiederbelebungsversuche durch seine Begleiter und eintreffende Rettungskräfte seien erfolglos geblieben, hieß es.