Evelin Mühle spricht leise, in ruhigem Ton, bedächtig. Sie ist seit fast 40 Jahren Chefin der Friedhofsverwaltung und des Krematoriums in Görlitz. Ihren Arbeitsalltag hat in den vergangenen beiden Jahren die Corona-Pandemie bestimmt. Insbesondere der Winter 2020/ 2021 wird ihr in Erinnerung bleiben. Da waren die Sterbezahlen vor allem in Sachsen hoch.