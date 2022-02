Andere Sachsen schauen offenbar nicht so auf das Geld. An der ersten und teuersten Tankstelle in Zgorzelec, gleich hinter der Stadtbrücke, fließt Sprit am Nachmittag fast ununterbrochen in deutsche Tanks. Hin und wieder müssen Autofahrer sogar auf eine freie Zapfsäule warten, obwohl der Sprit dort fast 20 Cent mehr kostet als an anderen Tankstellen in und um Zgorzelec. "Nun, ich habe keine Lust, nach Polen reinzufahren, hier geht es schnell und man ist gleich wieder drüben in Görlitz", meint der Fahrer eines Kleintransporters. Polnische Fahrzeuge sucht man hier vergebens.