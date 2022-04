Bis zu 400 Tonnen Biomüll leert Radisch am Tag im Landkreis Görlitz. Eine Biotonne musste er auf seiner Tour in Ebersbach heute schon stehen lassen. Oben auf lagen Plaste und Glas. "Wir machen einen Aufkleber drauf und geben das dann in der Dispo mit ab. Und dann: Entweder er muss alles neu trennen alles oder er muss es sich auf eigene Kosten als Restmüll entsorgen lassen und das ist teurer." Kontrolliert wird nur stichprobenartig. Der Blick in die brauen Tonnen gehört für Matthias Radisch zur Routine. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Wir können ja nur sehen, wenn wir den Deckel aufmachen, wie es oben aussieht. Wie es jetzt mittendrin ist? Ist nicht unsere Aufgabe. Dürfen wir nicht. Matthias Radisch Müllfahrer im Landkreis Görlitz

Im Biomüll ist viel drin, was nicht reingehört. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Dass in den Biotonnen aber viel mehr Fremdstoffe drinstecken als auf den ersten Blick sichtbar ist, zeigt sich beim Blick in den Mülllaster. Dort rührt eine Trommel den Müll um. Zwischen den braun gefärbten Bioabfällen - jede Menge buntes Plaste. Auch wenn der Abfall vor der Verwertung gesiebt wird, viel Unrat bleibt in kleinen Teilen drin.

"Der Humus, der fertige Kompost auf den Feldern, ist ja auch dazu da unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Und wenn da eben Schadstoffe mit dabei sind, die dann auch in die Pflanzen mit übergehen, heißt das, dass wir unseren eigenen Nahrungskreislauf negativ beeinflussen," sagt Franziska Kärger vom Abfallamt des Landkreises. Auch deshalb darf der Bioabfall künftig nur noch höchstens ein Prozent Fremdstoffe enthalten. Kunststoffe, Textilien oder Glas sind tabu. So sieht es die neue Bioabfallverordnung des Bundes vor. Beim Kompostieren bauen sich Kunststoffe nicht ab, sondern gelangen als Mikroplastik auf Äcker und Gemüsebeete, wo sie hunderte von Jahren überdauern. Bildrechte: Abfallamt Landkreis Görlitz

Auf rund 69.000 Grundstücken im Landkreis Görlitz steht eine Biotonne. Probleme machen im Gegensatz zu den Land- vor allem die Stadtbewohner, beobachtet Müllfahrer Matthias Radisch. "Da ist's mit Trennung nicht weit her. Da versucht man eben das, was Restmüll ist, was Geld kostet, in der Biotonne mitzugeben." Deshalb lässt das Abfallamt die Biotonnen jetzt intensiver kontrollieren, um die Leute zu einer gewissenhafteren Abfalltrennung zu bewegen, erklärt Franziska Kärger.

"Am allerbesten finde ich es persönlich, wenn man sich ein kleines Eimerchen oder eine Schüssel für den Bioabfall anschafft und damit die Abfälle einfach regelmäßig in die Biotonne bringt - weniger dafür irgendwelche Tüten zu nutzen. Man kauft ja im Grunde dann auch nur eine Tüte, um sie sofort wieder wegzuwerfen." Die Fachfrau für Abfallentsorgung hält das für eine Verschwendung von Ressourcen. Franziska Kärger vom Abfallamt hält nichts von kompostierbaren Mülltüten. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank