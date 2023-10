In Görlitz hat ein Mann am Freitagabend einem Einkaufsmarkt an der Reichenbacher Straße eine Bombenexplosion angedroht. Nach Angaben der Polizei rief er den Marktleiter kurz vor 22 Uhr an, um seine Bombendrohung anzukündigen. Daraufhin räumte die Polizei den Markt und die angrenzenden Gebäude. Auch acht Wohnungen wurden evakuiert und die 13 Bewohnerinnen und Bewohner in einem bereitgestellten Reisebus untergebracht.