Nach einem Bootsunfall ist am Berzorfer See in der Oberlausitz Benzin ausgelaufen. Ein Sprecher der Feuerwehr Görlitz sagte MDR SACHSEN, es sei ein Motorsportboot an einer Anlegestelle aus noch ungeklärter Ursache gekentert. Daraufhin verteilte sich Benzin auf rund 2.000 Quadratmeter Wasserfläche.