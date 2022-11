Darum geht's Sportlich wird es sehr spannend, nicht nur weil es eine neue Auflage des mittlerweile traditionellen Duells zwischen den Einheimischen Matthias Kahle und Anders Gröndal geben wird.



Zum dritten Mal dürfen die Lausitzer den Endlauf der FIA European-Rally-Trophy austragen. Neu hinzu kommt die AvD-Rallye-Meisterschaft. Um den Ansprüchen an den Wettkampf gerecht zu werden, wechselt das Rallyehauptquartier wieder zurück an den Bärwalder See in die Touristeninformation. Davor wird auch die Startrampe aufgebaut und auch die Siegerehrung wird hier am Bärwalder See gefeiert. Wichtig für Motorsport-Fans: Der Serviceplatz ist nur wenige Schritte entfernt beim "Sternencamp". Dort können die Zuschauer den Schraubern direkt über die Schulter gucken.