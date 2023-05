Am alten Bahnhof in Seifhennersdorf im Landkreis Görlitz ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte, brannte das Gebäude in den frühen Morgenstunden in vollem Umfang. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand. Demnach ist das Gebäude unbewohnt.