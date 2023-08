In Löbau sind in der Nacht zum Donnerstag drei Menschen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden. Gegen 22 Uhr war ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung in dem Haus an der Sachsenstraße ausgebrochen. 21 Bewohnerinnen und Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. 17 von ihnen verbrachten die Nacht in der Löbauer Messehalle.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in Löbau im Einsatz. Bildrechte: xCitepress