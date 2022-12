Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten infolge des Brandes mussten alle Spuren der A4 in diesem Bereich gesperrt werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist das Auto inzwischen gelöscht und wurde abgeschleppt. Nun müsse geprüft werden, ob Schäden am Tunnel entstanden sind. Die Sperrung könne sich noch hinziehen, hieß es. Weitere Angaben machte die Polizei vorerst nicht. Der Verkehr staut sich derzeit in beiden Fahrtrichtungen.