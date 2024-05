Am Freitagabend wurde ein Mann durch einen Brand in seiner Gartenlaube in Weißwaser schwer verletzt. Laut der Polizei wurde der 50-jährige Besitzer in ein Krankenhaus gebracht -ebenso wie eine 41-jährige Nachbarin, die dem Mann zur Hilfe geeilt war. Aufgrund der Gefahr mussten Personen, die sich in den Nachbargärten aufhielten, ihre Gartenparzellen verlassen.