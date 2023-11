In Großschönau hat am Sonntagmorgen ein Umgebindehaus gebrannt. Die Feuerwehr barg nach Polizeiangaben einen 75-jährigen leblosen Mann aus dem Gebäude. Der Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. Es handele sich vermutlich um den alleinigen Bewohner des Hauses. Die Löscharbeiten, an denen mehr als 60 Feuerwehrleute aus den Ortswehren der umliegenden Gemeinden beteiligt sind, werden vermutlich bis in den Nachmittag dauern.



Das Wohnhaus ist laut Polizei vollständig ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden sei derzeitig noch nicht abschätzbar, werde aber sicher im sechsstelligen Bereich liegen. Kriminaltechniker seien vor Ort und hätten erste Ermittlungen aufgenommen.