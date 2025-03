Bei einem Wohnungsbrand in Schöpstal in der Oberlausitz ist ein Mensch tot geborgen worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonnabend mitteilte, ist noch unklar, ob der 62-jährige Bewohner durch das Feuer ums Leben kam. Die Todesursache müsse erst ermittelt werden. Ein 63-jähriger Hausbewohner, der erfolglos versucht hatte, das Feuer selbst zu löschen, sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung medizinisch betreut worden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Marijan Murat