Rund fünf Monate nach dem Wurf eines Brandsatzes auf eine Schule in Herrnhut bittet die Polizeidirektion Görlitz um Hilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden Hinweise, die zu den bislang unbekannten Tätern führen, heißt es in dem Zeugenaufruf der Polizei. Ausgelobt ist eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro.