Ein A4-Blatt in einer Prospekthülle hängt an der Frontscheibe des Kleinbusses. "Boxberger Bürgerbus" steht drauf. Es ist ein sehr schlichter Hinweis auf ein Angebot, für das sich der Verein "Perspektive Boxberg" fast zwei Jahre lang ins Zeug gelegt hat. Nun ist seit Ende November der Bürgerbus auf der Strecke, um 18 Ortsteile mit Boxberg zu verbinden: jeden Dienstag, auf zwei Linien, kostenlos für alle Passagiere.

Bisher lassen sich aber die Fahrgäste an einer Hand abzählen. Eine ältere Dame hat am Dienstagvormittag einen Bürgerbus genutzt, um nach Boxberg zum Einkaufen zu fahren: "Ich bin heute das erste Mal gefahren und fahre gleich wieder damit zurück. Es ist ganz toll für die älteren Leute gemacht", erzählt sie begeistert.

Vor einer Woche war das Projekt Bürgerbus gestartet und auch am zweiten Dienstag blieben in den beiden Kleinbussen die meisten Sitzplätze leer. Trotzdem gibt sich die Busfahrerin Katja Lehmann optimistisch: "Die Leute müssen sich erst mal dran gewöhnen. Das wird schon." Wenn es nach ihr ginge, müsste man den gesamten öffentlichen Nahverkehr kostenlos machen, sagt sie in ihrer Kaffeepause, dann hätte man die Autos von der Straße und die Busse voll.

Der Dienstag als Wochentag wurde ebenfalls bewusst gewählt. Nur an diesem Tag hat die Sparkassenfiliale in Boxberg den ganzen Tag geöffnet. Die Bürgerbusse sind ein kleines Angebot mit Potential, wie Hendryk Balko findet. Im Moment gelte es, dies publik zu machen - im Internet, im Amtsblatt, an den Schwarzen Brettern der Dörfer. Auch werden gerade Flyer gedruckt, die an die Haushalte verteilt werden sollen.