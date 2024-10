In kaum einem anderen Bundesland ist der Anteil von Frauen in der Kommunalpolitik so gering, wie in Sachsen. Auch das geht aus der Studie "Engagement von Frauen in der Kommunalpolitik in Sachsen" hervor, die sich dabei auf Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen stützt. Demnach haben Sachsen und Sachsen-Anhalt den niedrigsten Anteil von Frauen in der Kommunalpolitik.