Der Sächsische Bürgerpreis geht in diesem Jahr an drei Vereine, einen Traditionshüter und eine Naturschützerin. Wie die sächsische Staatskanzlei mitteilte, stehen die Preisträger für beispielhafte Arbeit, Haltung und die Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Die Auszeichnung wurde am Dienstagabend in der Dresdner Frauenkirche verliehen.

Einer der mit je 5.000 Euro dotierten Preise geht an den ehemaligen Feuerwehrchef in Görlitz, Henry Stuff, der einen Förderverein für Brandschutz, Jugendarbeit und Traditionspflege gründete. Zudem treibt er die Sanierung eines Fachwerkhauses aus dem 18. Jahrhundert voran. Das Haus mit dem Namen "Alte Lotte" stand nach 30 Jahren Leerstand vor dem Abriss.

Henry Stuff habe eines der ältesten Umgebindehäuser im Herzen seines Dorfes aber nicht aufgeben wollen, erzählte er MDR SACHSEN. "Am Anfang wusste man gar nicht richtig, was man sich aufhalst." Es hätten auch nicht alle toll gefunden, dass das baufällige Gebäude doch nicht abgerissen worden sei. "Mittlerweile hat sich das Blatt total gewendet", sagte Stuff. 66 Mitglieder hat der Verein heute.

Weitere Bürgerpreise gehen an den Sportverein Triebel im Vogtland für seine Kinder- und Jugendarbeit zugunsten des Gemeinschaftssinns sowie den Verein Kriseninterventionsteam in Leipzig, der in Notlagen psychosoziale Hilfe leistet. Prämiert werden außerdem eine Naturschützerin, die in einem Dorf in der Sächsischen Schweiz die Schaffung eines Biotopverbundes initiierte, und der Verein Interplast Germany Sachsen, der kostenlose plastische Operationen in ärmeren Ländern organisiert.