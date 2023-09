Da konnte Jürgen Wrona nur den Kopf schütteln. Die neue Anlage werde etwa viermal so viel grünen Strom produzieren wie der alte Windpark, erklärte er. Dementsprechend höher wäre die Gewerbesteuer für die Gemeinde. Außerdem gebe es die Möglichkeit, die Gemeinde mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde an den Erlösen aus dem Stromverkauf zu beteiligen. Bei 15 Millionen Kilowattstunden wären das weitere 30.000 Euro pro Jahr für die Gemeindekasse, rechnet Wrona vor. Die Anwohner könnten sich außerdem direkt über eine Bürgerenergiegesellschaft an den Gewinnen der Anlage beteiligen. Angestrebt seien Renditen zwischen sieben und acht Prozent. Das Geld bliebe also größtenteils in der Gemeinde.